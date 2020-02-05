5 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın dün akşam yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında sağlam ekonomiye ve kendisinden önceki başkanlara kıyasla elde ettiği başarılara vurgu yaparak 2020 seçimlerine güçlü gireceğinin sinyalini verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın yaptığı bu üçüncü Birliğin Durumu konuşmasında Amerika'nın geleceğinin son derece parlak olduğunun altını çizdiğini kaydediyor. Habere göre Trump, 78 dakika süren konuşmasında ”Üç yıl gibi kısa bir süre içinde Amerika'nın gerilediği şeklindeki mantaliteyi çökerttik, kısa zaman önce hayal bile edilemeyecek bir hızla ileriye doğru ilerliyoruz, geriye asla ama asla bakmıyoruz,” ifadelerini kullandı. ”Amerika'nın düşmanları kaçışıyor, talihi yükseliyor, geleceği parıl parıl parlıyor”’ diyen Başkan, bir yandan da radikal İslam'ın, kaçak göçmenlerin ve sağlık sistemini kuşatmaya çalışan sosyalistlerin ciddi tehdit unsurları olduğunu belirtti. Trump'ın konuşma boyunca ciddi olduğu, hemen hemen hiç gülümsemediği ve espri yapmadığı gözlendi. 49 gün önce hakkında görevden azil kararı çıkaran Temsilciler Meclisi'ne özgüvenle giren Trump, yaptığı ticaret anlaşmaları ve Amerika'nın imalat sektöründeki gücünü geri getirmedeki başarısı sayesinde ülkede ”mavi yakalı patlaması” yaşandığını kaydetti. Bugün Senato'da yapılacak oylamayla azil duruşmasında aklanmasına kesin gözüyle bakılan Trump, gündemi haftalardır meşgul eden azil tartışmasına ise hiç girmedi. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmayı reddeden Trump, Pelosi ile arasındaki derin anlaşmazlıkları bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Pelosi'nin ise Trump konuşmasını bitirdikten sonra konuşma metnini yırtması, ise Trump karşıtlığının somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Washington Post ise Demokrat Parti'nin başkan adayını belirlemek üzere Iowa eyaletinde yaptığı ilk ön seçimden gelen kısmi sonuçlara göre South Bend kenti eski belediye başkanı Pete Buttigieg'in yarışı az farkla önce götürdüğünü yazıyor. Habere göre Buttigieg'i Bernie Sanders izlerken Elizabeth Warren ve Joe Biden'ın geriye düştüğü görülüyor. Sonuç bildirim sisteminde yaşanan teknik sorunlardan ötürü sonuçların açıklanmasının gecikmesi nedeniyle yaşanan karmaşaya rağmen zafer ilan eden Buttigieg, önümüzdeki hafta New Hampshire eyaletinde yapılacak ikinci ön seçim öncesinde kampanyasına ivme kazandırmaya çalışıyor. Hemen New Hampshire'a geçen Buttigieg, burada, ”Dört kişilik personel kadrosuyla, hiç kimsenin duymadığı bir isimle ve beş parasız olarak bir yıl önce başlattığımız bu kampanya, yarışın en ön safında yerini aldı,” şeklinde konuştu. Gazeteye göre Amerika'nın ilk eşcinsel başkan adayı olan 38 yaşındaki eski muharip Buttigieg'in önündeki en büyük zorluk, nüfusunun çoğu beyaz olan Iowa'da elde ettiği bu başarıyı nüfus yapısı daha karmaşık diğer eyaletlerde tekrarlamaya çalışmak olacak. Sanders ise Buttigieg ile neredeyse başabaş sonuç elde etse de ilk kez oy kullanacak genç seçmenleri seferber edeceği yönündeki vaadini gerçekleştirecek ölçüde bir başarıya imza atamadı. Iowa'da örgütlenme çabalarına yoğun mesai harcayan Warren ve iki liberal, bir de ılımlı adayın ardından yarışta dördüncü sıraya düşen Biden açısındansa bu ilk sınav, başarısızlık anlamına geliyor.