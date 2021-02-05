HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 Şubat il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

5 Şubat il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

05.02.2021 08:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
5 Şubat il il hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. 15 il için turuncu alarm verilirken, hazırlanan hava durumu raporuna göre Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji; kar kalınlığının 20-50 santimetre arasında olacağını belirtirken, vatandaşları uyardı. İşte Meteoroloji'nin 5 Şubat cuma günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TURUNCU

İL İL 5 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
'Diri faylar üzerinde' dedi ve deprem uyarısı yaptı'Diri faylar üzerinde' dedi ve deprem uyarısı yaptı
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

8 yıllık cinayeti itiraf etti! Ceset bulunamadı

8 yıllık cinayeti itiraf etti! Ceset bulunamadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Kundakladığı iş yerinin sahibini telefonla arayıp, yangını izleten şüpheli yakalandı

Her şeyi canlı canlı izletmişti! Yakalandı

Erzurum için flaş deprem uyarısı: Dikey yerine yatay mimarı uygulansın

'Diri faylar üzerinde' dedi ve deprem uyarısı yaptı

'Dur' ihtarına uymadı, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Gecenin sonunda böyle yakalandılar

Bursa'da ceviz yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Ceviz yüklü kamyonette ele geçirildi

Kadıköy'de 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kadıköy'de eylemlerde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Esenler'de 7 katlı binada yangın paniği: 30 kişiyi tahliye edildi

Esenler'de 7 katlı binada yangın paniği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.