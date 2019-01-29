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5 Suriyelinin öldüğü yangın faciasında iş yeri sahibi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Ankara’da 5 Suriyelinin ölümüyle sonuçlanan mobilya imalathanesindeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi.

Ankara’da 5 Suriyelinin ölümüyle sonuçlanan mobilya imalathanesindeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahibi tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Şenkal Sokak’taki mobilya imalathanesinde 16 Ocak akşamı çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatırken, Ankara itfaiyesi de yangınla ilgili rapor hazırladı. Rapor doğrultusunda, yangının 1’inci katta elektrik prizine takılı ısıtıcıdan çıktığı belirlendi. İş yerinde yangın merdiveni ve yangın anında ilk müdahaleyi yapacak gerekli ekipmanın bulunmadığı belirtilen rapor doğrultusunda savcılıkça iş yeri sahibi Ömer İ., 1’inci kat sorumlusu Sadettin A. ve işçilerden sorumlu Bekir K. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ömer İ.’nin tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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