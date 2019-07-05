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5 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

05.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

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5 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washinton Post gazetesi 4 Temmuz bağımsızlık kutlamalarını ana sayfasına taşımış. Haberde Amerikalılar’ın genellikle partiler arası mücadeleye kısa bir ara verdikleri 4 Temmuz’un bu kez farklı olduğu, Başkan Trump’ın tank ve uçaklar eşliğinde Lincoln Anıtı’nda yaptığı konuşmasının Amerikalılar’ın birlik hissini yakalamasını zorlaştırdığı belirtiliyor. Konuşmanın Trump destekçilerini büyülediği belirtilen haberde karşıtlarınınsa öfkesine neden olduğu kaydediliyor. Başkan’ın destekçileri ve karşıtlarının Ulusal Park alanının iki ucunda toplandıkları belirtilen haberde bir tarafta Trump’ın ‘‘Amerika’yı yeniden harika yap’’ sloganıyla dolu flama ve pankartların, diğer taraftaysa protestoların sembolü haline gelen “Bebek Trump” balonunun boy gösterdiği, iki grubun havai fişek gösterilerinde bile bu ayrılığın hissedildiği ve her iki tarafın kendi havai fişek gösterisini yaptığı aktarılıyor.

New York Times gazetesi Paul Krugman imzalı köşe yazısında Başkan Trump’ın ticaret savaşlarının iyi ve kolay kazanılabilir olduğu yönündeki söylemini Irak Savaşı döneminde Başkan Yardımcısı olan Dick Chaney’nin ‘‘Kurtarıcılar gibi karşılanacağız’’ sözleriyle kıyaslıyor ve bunun siyasi kararları sıklıkla etkileyen ‘‘kibirle’’ açıklanabileceğini söylüyor. Gümrük vergilerinin Çin’in ve başka ekonomilerin yanı sıra ABD’ye de zarar verdiği belirtilen yazıda bunun sonucunda Trump’ın başka ülkelerin önemli politika değişiklikleri yapması hedefini gerçekleştirdiğine dair de ipucu da olmadığı belirtiliyor. Yazıda ABD’nin ticaret savaşında başarısız olmasının birinci nedeninin devletin önemli kadrolarında yer alan isimlerin Amerikan merkezli bakış açısı olduğu belirtiliyor. Krugman ‘‘Seçkin bir kültürü, tarihi, kimliği olan, yabancı zorbalara boyun eğmemek konusunda kararlı tek ülke biz değiliz’’ diyor. İkinci neden olarak gümrük vergisi uygulamasının demode bir yöntem olduğunu, zira “bu ürün nerede yapılıyor” sorusunun tek ve basit bir yanıtı olmadığını söylüyor. Üçüncü olaraksa anketlere göre Trump’ın gümrük vergilerine destek oranının düşük olmasının başarıyı zorlaştırdığını belirtiyor. ‘‘Bu da onu misillemeler karşısında siyasi olarak hassas hale getiriyor’’ diyen Krugman buna örnek olarak Trump’ın desteğine ihtiyaç duyduğu çiftçiler için Çin pazarının hayati önem taşımasını gösteriyor.

Wall Street Journal ise ABD’nin güneyinde Teksas eyaletinde göçmen çocukların kalabalık gözaltı merkezlerinde, kötü koşullar altında tutulduklarını ancak çocuklar için tasarlanmış başka gözaltı merkezindeyse yetişkinlerin tutulduğunu belirtiyor. Haberde Teksas’ın Dilley kentinde aileler ve çocuklar için yapılmış 2.400 yataklı gözaltı merkezinin yarısının boş olduğu belirtiliyor. Pennsylvania’nın merkezindeki 100 yatak kapasiteli başka bir aile gözaltı merkezinde ise yalnızca 29 kişinin kaldığı ifade ediliyor. Bu merkezlerden sorumlu Göç ve Gümrük Muhafaza yetkilileri sınırdaki ani göçmen akınının çocukların uzaktaki bu tesislere transfer edilmesini imkansız hale getirdiğini belirtiyor. Yetkililer çocuklu ailelerin kanun gereği 20 günden fazla gözaltında tutulamayacakları için bu tesislerde daha uzun süre gözaltında tutulması gereken yetişkinlerin kalmasının daha uygun görüldüğünü söylüyor. Ancak avukatlar ve göçmen hakları savunucuları bu durumun yönetimin asayişi sağlamayı çocukların insanca muamele görmesinden öncelikli tuttuğunu gösterdiği eleştirisini yapıyor.

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