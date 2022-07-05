Süper Loto çekilişi her hafta düzenli olarak tamamlanmaya devam ediyor. Çekilişin sonuçları, başlangıcından birkaç dakika sonra belli oluyor Peki 5 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Çekiliş 21.30'da başlayacak. İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



