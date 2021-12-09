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  4. 5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 193'e yükseldi

5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 193'e yükseldi

09.12.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Bu sayıyla beraber 2021'de teslim olan terörist sayısı 193'e yükseldi.

5 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 193'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'nca, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

FAALİYET ALANLARI SURİYE VE IRAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 193'e yükseldiği belirtildi.

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pkk İçişleri Bakanlığı
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