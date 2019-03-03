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5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Organizasyondan elde edilen gelirle halı saha tesisi yapılacak

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri organizasyonundan elde edilen gelirle halı saha tesisi yapılacak.

Serik ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Töngüşlü Mahalle Muhtarlığınca 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri organizasyonu gerçekleştirildi. 38 devenin yer aldığı organizasyonda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

Güreşler sırasında zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer, zor anlar yaşattı. Güreşlerin ağalığını ise geçen yılın güreş ağası, işadamı Recep Şimşek, açık artırma usulüyle yapılan ihale ile 170 bin liraya yeniden aldı.

Töngüşlü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Büyükak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Deve güreşlerinden elde edilecek geliri, gençlere halı saha yapmak için kullanacaklarını dile getiren Büyükak, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Amacımız sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve gençlerimizi spora teşvik etmek. Burada bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." dedi.

Güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ile davetliler izledi.

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Antalya Serik Serik Geleneksel 5. Töngüşlü Deve Güreşleri

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