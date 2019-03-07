İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şule Albayrak, geç modern döneme dair yapısal ciddi dönüşümlerin olduğunu belirterek, "Bu yapısal dönüşümler, aslına bakılırsa bizi annelikten olabildiğince uzaklaştırıyor çünkü anneliğin yükü olmadığı kadar da ağırlaşmış durumda." dedi.

KADEM'in Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında "Demografik Dönüşüm ve Kadın" başlıklı "5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şule Albayrak, moderatörlüğünü yaptığı "Evlilik ve Aile" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, aile konusunun sadece sosyoloji bölümünü değil, ilahiyat ilimlerini, din ve felsefe alanlarını da ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Annenin altına girdiği yükün ağır bir yük olduğunu ifade eden Albayrak, "Geç modern döneme dair yapısal ciddi dönüşümler var. Bu yapısal dönüşümler, aslına bakılırsa bizi annelikten olabildiğince uzaklaştırıyor çünkü anneliğin yükü olmadığı kadar da ağırlaşmış durumda. Riskle baş etmek zorunda olan anne, uzman görüşünü dinlemek zorunda olan anne, tercihi yapmak zorunda olan anne bu kadar yükün altına girdiği zaman çocuk sahibi olma fikri herhalde biraz daha zor oluyor. Annenin yükü, annenin tercihi, annenin uzman görüşüne yönelimi dedik, bunların arasında acaba baba nerede? Bu çerçevede anneyi, ailedeki iletişim ağının içindeki bir aktör olarak görmüyoruz. Anne başlı başına, bütün o yükü tek başına yüklenmiş olan kişi." diye konuştu.