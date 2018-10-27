İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) öncülüğünde organize edilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başladı.

"Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar" temasıyla düzenlenen kurultay, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiriyor.

Yaklaşık 500 konuğun ağırlandığı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba'dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da yer alıyor.

Kurultayda, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanser gibi dünyada artış gösteren kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele, mevcut hastaların tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin tespiti ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler tartışılarak, atılması gereken adımlar belirlenecek.