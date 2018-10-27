İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) öncülüğünde organize edilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başladı.
"Kronik Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar" temasıyla düzenlenen kurultay, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinde sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi, üniversite, hastane ve teknoparklarda araştırmacı olarak çalışan katılımcılar ile bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiriyor.
Yaklaşık 500 konuğun ağırlandığı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba'dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da yer alıyor.
Kurultayda, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kanser gibi dünyada artış gösteren kronik bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, risk faktörleriyle mücadele, mevcut hastaların tedavi edilmesi ve hastalıklardan kaynaklanan komplikasyonların engellenmesi için DSÖ ile birlikte yapılabileceklerin tespiti ve uygulamaya konulması hususundaki hedefler tartışılarak, atılması gereken adımlar belirlenecek.
Kurultay boyunca bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde yeni teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarında tütün kullanımı, gebe ve çocuklarda pasif maruziyet, zararlı alkol kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadele, Tip 1 diyabet, çocuklara yönelik pazarların kısıtlanması, obezite gibi konular ele alınacak.
TÜSEB enstitüleri tarafından yapılacak paralel çalıştaylarda, "Kişiye Özel Tıp", "Çocukluk Çağı Obezitesini Önleme", "Obezite ve Diyabetle İlgili Kanserler", "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İçin Geliştirilen Bütünleşik Yönetim Modeli", "Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi" ve "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Sinirbilimin Katkısı" başlıklı konular tartışılacak.
Yeni bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayınlanacak.
Kurultay kapsamında ayrıca geçen yıl ilki düzenlenen "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" töreninin ikincisi gerçekleştirilecek.
Kurultay, 29 Ekim'de sona erecek.
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