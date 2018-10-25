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5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, "kronik hastalıklar" gündemiyle toplanacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının öncülüğünde, 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı düzenlenecek - Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarını, sağlık bakanlarını, akademisyenleri ve sağlık sektörü paydaşlarını buluşturacak kurultay, "kronik hastalıklar" gündemiyle toplanacak - Yaklaşık 500 konuğun ağırlanacağı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba'dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) öncülüğünde 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 90'ının bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan kaynaklandığının altı çizilen açıklamada, kanser, diyabet, obezite, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların ülke bütçesine yıllık maliyetinin ise 45,1 milyar lira olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün iş birliğinde, TÜSEB'in öncülüğünde gerçekleştirilecek kurultayda, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya gelecek.

Yaklaşık 500 konuğun ağırlanacağı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba'dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da olacak.

- "Kronik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi ele alınacak"

Kurultayda diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu hastalıkları gibi toplum sağlığını tehdit eden kronik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve yönetilmesi ele alınacak. Kongre boyunca bulaşıcı olmayan hastalıkların yönetiminde yeni teknolojilerin kullanılması, farklı yaş gruplarında tütün kullanımı, gebe ve çocuklarda pasif maruziyet, zararlı alkol kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadele, Tip 1 diyabet, çocuklara yönelik pazarların kısıtlanması, obezite gibi başlıklarda oturumlar düzenlenecek.

Yeni bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayınlanacak.

Kurultay kapsamında ayrıca geçen yıl ilki düzenlenen "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" töreninin ikincisi gerçekleştirilecek.
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- "Kronik hastalıklar en büyük ölüm sebebi"

Açıklamada, tüm dünyada artış gösteren kronik hastalıkların Türkiye'de de her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olduğu belirtildi.

Türkiye'de nüfusun yüzde 70'ini oluşturan 38 milyon kişinin kronik hastalıklardan en az birine maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, yeme-içme tercihleri, fiziksel aktivite eksikliği, yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanan çeşitli risk faktörleri bu hastalıklara zemin hazırlarken, mevcut hastaların tedavisini güçleştirdiği kaydedildi.

Devletin bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaptığı sağlık harcamalarının engellilik ödemeleriyle birlikte 24,6 milyar lirayı bulduğu vurgulanan açıklamada, hastalıkların neden olduğu erken ölüm ve iş gücü kayıplarıyla birlikte toplamda 45,1 milyar liralık ekonomik kayıp yaşandığı ifade edildi.

- Sağlık Bakanlığı ödüllendirilmişti

New York'ta 27-28 Eylül 2018'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı sırasında BM tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına, bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilişkili DSÖ'nün sürdürülebilir hedeflerine ulaşmada gösterdiği başarıdan ötürü ödül verilmişti.

Ödül, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü T. A. Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmişti.

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5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Kronik hastalıklar Sağlık Bakanlığı

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