Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) öncülüğünde 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın 27-28 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Türkiye'de ölümlerin yaklaşık yüzde 90'ının bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan kaynaklandığının altı çizilen açıklamada, kanser, diyabet, obezite, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların ülke bütçesine yıllık maliyetinin ise 45,1 milyar lira olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ'nün iş birliğinde, TÜSEB'in öncülüğünde gerçekleştirilecek kurultayda, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya gelecek.

Yaklaşık 500 konuğun ağırlanacağı kurultayın katılımcıları arasında Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Malta ve Küba'dan sağlık bakan ve bakan yardımcıları da olacak.