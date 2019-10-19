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"5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 21:18 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ile bilim insanın katılımıyla düzenlenen sempozyum sona erdi - Bilim insanları, Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyü yakınlarındaki Nuh’un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgeyi ziyaret etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen ve 10 farklı ülkeden 110 araştırmacı ile bilim insanının bildirilerini sunduğu "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu" son buldu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada, kutsal kitaplarda yer alan ve değeri batılı bilim insanlarınca Güney Afrika'nın elmas madenleriyle eşdeğer tutulan Ağrı Dağı ile Nuh’un Gemisi olduğu sanılan doğal yapı ve yine bu çevrede bulunduğu iddia edilen Nuh’un kayıp kenti Naxuan’ı dünya gündemine taşıdıklarını belirtti.

Ağrı'nın sempozyumlar kenti haline geldiğini ve buna benzer sempozyumların devam edeceğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

“Evrensel bilime ev sahipliği yapan üniversitelerin bulundukları
şehirlerin gelişimine öncülük ettiği ilkesinden hareketle, inanç turizmi açısından büyük bir

potansiyele sahip Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ile ilgili araştırmalar yapan bilim insanlarını
bir araya getirdik. Sempozyumda, sahip olunan bu değerlerin her yönüyle irdelenmesini
sağlamayı, var olan potansiyeli harekete geçirmeyi ve yöreyi canlandıracak inanç turizmine
yönelik altyapı ile tanıtım çalışmalarına öncülük yapmayı ve katkı sunmayı hedefliyoruz."

Yapılan değerlendirme toplantısının ardından bilim insanları Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyü yakınlarındaki Nuh’un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgeyi ziyaret etti.

Sempozyum, bilim insanlarının İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaretiyle sona erdi.

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