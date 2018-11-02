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5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "Dijital teknolojilerdeki gelişim öyle bir hız ve güç kazandı ki diğer bütün yaşamsal fonksiyonların bu duruma adapte olmadan ayakta kalması mümkün değil"

İZMİR (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dijital teknolojilerdeki gelişimin hayatın bütününü etkilediğini, artık buna uyum sağlayamayan fonksiyonların ayakta durmasının mümkün olamadığı bir ortamın yaşandığını söyledi.

Aktepe, TBD tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, derneğin yıllardan bu yana bilişim ve hukuk ilişkisini irdeleyen çalışmalar yaptığını, bu alanda azımsanmayacak bir bilgi birikiminin oluştuğunu dile getirdi.

Bilişimin getirdiği yenilikler sonucu hukuki önlem ve çözüm geliştirme arayışlarının gündeme geldiğine işaret eden Aktepe, "Artık dijital teknolojilerdeki gelişim öyle bir hız ve güç kazandı ki diğer bütün yaşamsal fonksiyonların bu duruma adapte olmadan ayakta kalması mümkün değil." dedi.

Aktepe, teknolojilerin doğru yönde kullanılması ile yerli ve özgün yazılım, donanımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de bilişim hukukunun herkesin özel ve iş hayatı alanına girdiğini, toplumda bu anlamda bir güvenlik bilincinin oluşmaya başladığını belirtti.

Devletin bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimlere uyum konusunda özel sektörün önünde gittiğine dikkat çeken Özgener, "E-devlet uygulaması ile kurumlara gitmeden evinizden, iş yerinizden adliye, SGK, nüfus işleri, vergi ödemeleri gibi birçok işlemi herhangi bir bedel ödemeden yapabiliyorsunuz. Bu kurultayın e-devlet hizmetleri ile ilgili farkındalığı da artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de siber saldırıların artmasıyla özel yaşama ait bilgi ve belgelerle insanların paralarını ve mesleklerini kaybedebildiğini aktararak, bilişim teknolojilerinin hukukun bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Noterlerin bilişim teknolojisini en üst düzeyde kullandıklarını ifade eden Cin, bu noktada takdir gördüklerini ve bin 300 işlem türünü hızlı, güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktardı.

İki gün sürecek kurultayda, Uygulama Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Blockchain Teknolojisi ve Hukuksal Kullanım alanları, Bilişim, Teknoloji ve Medya Hukuku, E-Ticaret ve Internet Hukuku, Bilişim Suçları ve Bilişim Suçları İle Mücadele, Bilişim Suçları Danışmanlığı, Bilişim Güvenliği ve Adli Bilişim konuları ele alınacak.

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