İZMİR (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, dijital teknolojilerdeki gelişimin hayatın bütününü etkilediğini, artık buna uyum sağlayamayan fonksiyonların ayakta durmasının mümkün olamadığı bir ortamın yaşandığını söyledi.

Aktepe, TBD tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, derneğin yıllardan bu yana bilişim ve hukuk ilişkisini irdeleyen çalışmalar yaptığını, bu alanda azımsanmayacak bir bilgi birikiminin oluştuğunu dile getirdi.

Bilişimin getirdiği yenilikler sonucu hukuki önlem ve çözüm geliştirme arayışlarının gündeme geldiğine işaret eden Aktepe, "Artık dijital teknolojilerdeki gelişim öyle bir hız ve güç kazandı ki diğer bütün yaşamsal fonksiyonların bu duruma adapte olmadan ayakta kalması mümkün değil." dedi.

Aktepe, teknolojilerin doğru yönde kullanılması ile yerli ve özgün yazılım, donanımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de bilişim hukukunun herkesin özel ve iş hayatı alanına girdiğini, toplumda bu anlamda bir güvenlik bilincinin oluşmaya başladığını belirtti.