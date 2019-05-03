5. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen ve cam sanatçılarının performanslarını sergilediği Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan ve bu yıl "yansıma" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde ABD, İtalya, Letonya, Fransa ve Türkiye'den sanatçılar, canlı cam gösterileri yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkısının yanında kentin tanıtımına da büyük destek sağlayacağını ifade etti.

Zolan, bienalde canlı cam gösterileri ve 7 farklı konseptte yaklaşık 150 parça eserin izlenebileceği belirterek "Cam sergileri ile gerçekleşecek olan bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra, camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Her gün 10 farklı sanatçının canlı cam gösterisi olacak." dedi.