HABER

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 19:19 | Son Güncelleme

Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi Arapça yayınlarını kitapseverlerle buluşturdu - Fuarda AA da Arapça, İngilizce ve Türkçe kitaplarını okurların beğenisine sundu

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği (BYB) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", ilk gününde kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

BYB tarafından Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneğinin katkılarıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi okurla buluşma imkanı buldu.

- AA standı ilgi gördü

Arapça yayınları 5. kez kitapseverlerle buluşturan fuardaki AA da standında Arapça, İngilizce ve Türkçe yayınlar yer aldı.

AA standında "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı", "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri", "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" ve "Gökyüzünden Türkiye" gibi yayınlar okuyucuların beğenisine sunuldu.

Açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da AA standını ziyaret ederek, AA'nın kitaplarını ve almanaklarını inceledi.

- Fuar hakkında

Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçileri, İstanbul'daki Arap topluluğu ve Arapçaya ilgisi olan kitapseverleri ağırlayan fuarı, bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarı geçen yıl 63 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye'de Arapça dil eğitimi veren üniversite, dil kursları ve imam hatip okullarının öğretmen ve öğrencilerinin ilgi gösterdiği fuar, Arapça eğitimi alan öğrencileri anadili Arapça olan öğrencilerle buluşturarak pratik yapmalarına da imkan sağlıyor.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'ndan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne ücretsiz ring seferlerinin yapıldığı fuarda, gönüllüler tarafından alım gücü düşük öğrenciler için ücretsiz kitap elde etme imkanı da bulunuyor.

Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de farklı kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar, 6 Ekim'e kadar açık kalacak.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı

- Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi Arapça yayınlarını kitapseverlerle buluşturdu - Fuarda AA da Arapça, İngilizce ve Türkçe kitaplarını okurların beğenisine sundu

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Ağırakça

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Ağırakça

Eski Sudan Vakıflar Bakanı İsam El-Beşir

Eski Sudan Vakıflar Bakanı İsam El-Beşir

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa standı AA yayınları Anadolu Ajansı Arapça Kitap Fuarı Yasin Aktay ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.