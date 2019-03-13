Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın yaptığı gibi dört kıta, yedi iklimde Türkiye'nin iyilik sancağını göndere çekiyoruz. İçimizdeki kimi gafiller, kimi vicdansızlar anlamasa da biz imkanlarımızı mazlumlarla paylaşmayı sürdüreceğiz. Zalimler karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, üç günlük menfaat için zulme asla alkış tutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen "5. Uluslararası İyilik Ödülleri" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ülkesindeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye sadece kapısını açmadığına, aynı zamanda onları bağrına bastığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu alanda yaptığı harcamanın 35 milyar doları aştığını bildiren Erdoğan, "Avrupa Birliği verdiği sözü tutmadı. Bize 1 milyar 750 milyon dolar ödeyecekti ama ödemedi. Fakat biz ödeseler de ödemeseler de bu desteklerimizi yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecileri toplama kamplarında mahkum ederken biz kardeşlerimizle soframızı paylaştık. Sınırlarımıza gelen hiç kimsenin etnik kimliğini, dinini, kültürünü, meşrep ve mezhebini sorgulamadık. Türkmen kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi Kürt kardeşlerimize Arap kardeşlerimize de sahip çıktık. Müslümanlara kapımızı açtığımız gibi Ezidilere, Hristiyanlara da kapımızı ardına kadar açtık. Paylaşmanın bereketine inandık, merhametin gücüne iman ettik. Böylece Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi yaptık." diye konuştu.