"5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu coğrafyada hep beraber yaşayacağımız daha güzel ve huzurlu bir geleceğin inşası için yapacağımız en büyük iyiliğin birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu diri tutmak olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İslam'ın iyilik, ihsan, yardımlaşma, paylaşma, merhamet, adalet ve barış gibi değerleri ikame ederek bireysel, toplumsal ve evrensel huzuru temin ettiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 2'nci ayetinde "İyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." buyurulduğuna işaret eden Erbaş, Hz. Muhammed'in hayatı ve hadislerinin iyiliğin en güzel örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

Erbaş, İslam medeniyetinin bir vakıf medeniyeti olduğuna dikkati çekerek, vakıf ahlakının Müslüman hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, bu inanç ve ahlak üzerine iyiliği aleme hakim kılma idealiyle İslam medeniyetinin inşa edildiğini vurguladı.