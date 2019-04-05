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"5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali" 3 Mayıs'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Kolombiya, Rusya, Hindistan ve Peru'dan 4 sanatçının yer alacağı Bienal'e, Türkiye'den de 75 sanatçı katılacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Dünya Ötesi" başlığı ile düzenlenecek olan "5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali", 3-6 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Seba Uğurtan'ın girişimiyle ve Seba Sanat Galerisi'nin himayesinde gerçekleştirilecek olan Bienal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür Müdürlüğü ve Devlet Resim Heykel Müzesi'nin destekleriyle yapılıyor.

Kolombiya, Rusya, Hindistan ve Peru'dan 4 sanatçının yer alacağı bienale, Türkiye'den de 75 sanatçı katılacak. Toplam 111 sanatçının, 111 eseri bienal süresince İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, Kültürpark Sanat Galerisi ile Seba Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Seval Özcan'ın, İslam sanatında geometrik süslemelerde temel bezeme biçimlerinden sekizli madalyon formunda, yeşil rengin hakim olduğu 15-16. Yüzyıl Uşak (Holbein) halı motiflerini içeren "Öteki Dünya" eserinin Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi’nin sergi salonunda görülebileceği bienalde ayrıca, 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması nedeniyle su grubu sanatçılarının "4. Altın Şehir Projesi" kapsamında kendi tarzlarında yorumladıkları Göbeklitepe'den çıkan 32 eseri sergilenecek.

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