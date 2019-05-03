"5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali" başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl "Dünya Ötesi" başlığı ile düzenlenen "5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Resim ve Heykel Müzesindeki açılış töreninde bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Cengiz Keskiner, bienalin İzmir'in bir sanat merkezi olmasında önemli işlev üstlendiğini söyleyerek, "Bugün 5'incisini yaptığımız sanat bienalinin önümüzdeki süreçte rüştünü ispat etmiş olmanın inancıyla daha da büyüyeceğine inanıyorum." dedi.

Bienalin genel direktörü ressam Seba Uğurtan'ın girişimiyle, Seba Sanat Galerisi himayesinde organize edilen bienal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Devlet Resim Heykel Müzesinin destekleriyle yapılıyor.

Etkinliğe, yurt içinden 75 sanatçı ile Kolombiya, Rusya, Hindistan ve Peru'dan katılımlar sağlanıyor. Toplam 111 sanatçının, 111 eseri bienal süresince İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, Kültürpark Sanat Galerisi ile Seba Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.