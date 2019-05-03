HABER

"5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:52 | Son Güncelleme

"5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali" başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl "Dünya Ötesi" başlığı ile düzenlenen "5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Resim ve Heykel Müzesindeki açılış töreninde bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Cengiz Keskiner, bienalin İzmir'in bir sanat merkezi olmasında önemli işlev üstlendiğini söyleyerek, "Bugün 5'incisini yaptığımız sanat bienalinin önümüzdeki süreçte rüştünü ispat etmiş olmanın inancıyla daha da büyüyeceğine inanıyorum." dedi.

Bienalin genel direktörü ressam Seba Uğurtan'ın girişimiyle, Seba Sanat Galerisi himayesinde organize edilen bienal, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Devlet Resim Heykel Müzesinin destekleriyle yapılıyor.

Etkinliğe, yurt içinden 75 sanatçı ile Kolombiya, Rusya, Hindistan ve Peru'dan katılımlar sağlanıyor. Toplam 111 sanatçının, 111 eseri bienal süresince İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi, Kültürpark Sanat Galerisi ile Seba Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bienalde, Seval Özcan'ın, İslam sanatında geometrik süslemelerde temel bezeme biçimlerinden sekizli madalyon formunda, yeşil rengin hakim olduğu 15-16. yüzyıl Uşak (Holbein) halı motiflerini içeren "Öteki Dünya" eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Resim Heykel Müzesinin sergi salonunda görülebilecek. 2019'un Göbeklitepe Yılı olması nedeniyle su grubu sanatçılarının "4. Altın Şehir Projesi" kapsamında kendi tarzlarında yorumladıkları Göbeklitepe'den çıkan 32 eser sergilenecek.

Bienal, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNERBizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi!
"Bizim millet varlığımız geniş bir coğrafyada yer almaktadır""Bizim millet varlığımız geniş bir coğrafyada yer almaktadır"
AK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardırAK Parti'li Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bienal eser sanat sergi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.