HABER

5. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen V.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu başladı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Refik Turan yaptı. Konuşmasında bir bölgeyi isimlendirme gücünün siyasal gücün yansıması olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Turan, günümüzde İngilizler tarafından yapılan isimlendirme ile Orta Doğu olarak anılan bölgenin geçmişte farklı siyasal güçler tarafından verilen çeşitli isimlerle anıldığının altını çizdi.
Orta Doğu tabirinin sınırları bugün de belli olmayan bir coğrafyaya karşılık geldiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, en geniş sınırlarıyla Fas’tan Hindistan’a uzanan Orta Doğu coğrafyasının, yaklaşık 3 bin yıldır bütün dünyayı etkileyen olaylara sahne olduğunun altını çizdi. Hicaz’dan Kudüs’e, Antakya’dan Süveyş’e, bölgeye dokunulduğunda etkisi yıllarca süren sarsıcı gelişmelerin yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Turan, “Orta Doğu, ilk tufanın yaşandığı, Hz. Süleyman’ın hükümdar olduğu, yazının doğduğu, Sümer’in, Babil’in Asur’un, Hitit’in, Mısır’ın, Pers’in tarihteki yerini aldığı, Hz. Muhammed’in ilk tebliği aldığı ve başarılı bir Peygamber ve devlet adamı olarak hayatını sürdürdüğü, davasını yerleştirdiği yerdir” ifadelerini kullandı.
“Selçuklu gibi İslam medeniyetinin zirvelerinden birisine ev sahipliği yapan, dünya devletine dönüşen Osmanlı’ya mekan olan Orta Doğu bizim için aynı zamanda vatandır. Bu nedenle de kaderdir” diyen Prof. Dr. Turan, Orta Doğu’yu ele alacak olan sempozyumun hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yol açıcı bir program oluşturacağını belirtti.
Açılış programının ardından, Ürdün’den, Irak’a, Mısır’dan, ABD’ye kadar çok sayıda ülkeden sempozyuma katılan bilim insanlarının konuşmacı olduğu oturumlara geçildi. Orta Doğu’nun tarihi mirasının ve bölgedeki son gelişmelerin Avrupa merkezli bakış açısının ötesinde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyumda, “çatışma”, “terör”, “modernleşme”, “çok kültürlülük” gibi kavramların tartışmaya açılması ve Orta Doğu toplumlarının kendine özgü dinamikleri ışığında bölgenin siyasi, kültürel, ekonomik tahlilinin yapılması hedefleniyor. Bölgesel ve küresel aktörlerin Orta Doğu’ya dair stratejilerinin de ele alınacağı sempozyumda, bölgede istikrarlı bir huzur ve güven ortamının oluşturulması için izlenebilecek politikaların masaya yatırılacağı oturumlar da düzenlenecek. Sempozyum, 11 Nisan’da sona erecek.

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)
Meteoroloji'den Ege için 'sarı alarm'Meteoroloji'den Ege için 'sarı alarm'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.