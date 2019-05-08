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5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla 5’incisi düzenlenen “Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi” ve “Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri” Bakü’de gerçekleştirildi.TİKA’nın sağlık alanındaki çalışmalara desteği kapsamında gerçekleştirilen 5.

5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla 5’incisi düzenlenen “Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi” ve “Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri” Bakü’de gerçekleştirildi.
TİKA’nın sağlık alanındaki çalışmalara desteği kapsamında gerçekleştirilen 5. Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi ve Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri’nde Türk, Alman ve Azerbaycanlı doktorlar bir araya geldi. Ülkelerin sağlık alanında sahip oldukları bilgi ve birikimlerin paylaşılarak, karşılıklı tecrübe aktarımının gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenen kongre ve kurs programına Almanya ve Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve diğer Orta Asya ülkelerinden doktorlar katıldı. Programın açılışında konuşan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen kongreye vermiş oldukları desteklerden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.
TİKA’nın Azerbaycan’da sağlık alanında hayata geçirdiği proje ve faaliyetlere değinen TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki ise, kongreye vermiş oldukları desteklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
3 gün devam eden kongre kapsamında katılımcı doktorlar, diyabet hastalığının günümüzdeki tedavi yöntemleri, jinekoloji, laparoskopi, karaciğer hastalıkları ve tedavi yöntemleri, cerrahi enfeksiyonlar, kanser hastalığının türleri ve modern tedavi yöntemleri, invazif cerrahi yöntemi, endoskopi ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Türkiye’den davet edilen doktorlar tarafından Bakü’de bir parkta halka açık olarak gerçekleştirilen ilk yardım eğitimi de yoğun ilgi gördü.

5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

5. Uluslararası Tıp Kongresi TİKA’nın katkılarıyla Bakü’de gerçekleştirildi

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