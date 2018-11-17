5. Uluslararası Trakya Balkan İş Formu Toplantısı

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu Toplantısı Tekirdağ'da yapılacak.

TRAKYAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantı ile bölgesel ticaret hacminin geliştirilmesinin hedeflendiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"TRAKYAKA tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu'na Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelerden 100'e yakın iş adamının yanı sıra milletvekilleri, dernek başkanları ve iş dünyasından kanaat önderleri katılacak. Bölgeler arası ticaret hacminin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla forum kapsamında ikili iş görüşmeleri düzenlenecek. İkili görüşmelerde gıda, tarım, ambalaj, hayvancılık, tarım makineleri, inşaat, turizm ve sağlık turizmi, orman ürünleri, lojistik, makine yan sanayi sektörlerinde yatırım ve iş birliği fırsatları öne çıkıyor."

Toplantı 21 Kasım'da kentteki bir otelde gerçekleşecek.

