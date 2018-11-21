5. Uluslararası Trakya Balkan İş Formu Toplantısı

"Dünyada artık ölçekler büyüdü. Ticareti üretimi tek başına yapmak yerine güçlerin birleştirilerek daha büyük bir sinerji ya da bizim kadim literatürümüzdeki gibi daha büyük bir bereket elde etmek mümkün. Türkiye'mizde de komşularıyla bulundukları yere göre bulundukları coğrafyaya göre bir takım birliktelikler formlar, organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de burada bugün beşincisini yaptığımız Trakya ve Balkanlar İş Formudur. Ümit ediyorum ki bu iş formu daha sonrasında daha büyük bir birlikteliğe daha sağlam organizasyon ve teşkilat yapısına kavuşur. Balkanlardaki diğer ülkeleri de bu iş formuna katmak bu platformun bir üyesi haline getirmek gerekiyor. Zamanla bunun olacağına inanıyorum."

Gelişen teknoloji ile birlikte ticaretin daha hızlı ve kolay bir hal aldığını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen 5. Uluslararası Trakya Balkan İş Formu Toplantısında konuşan Vali Yıldırım, ticarette, birlikteliğin ve beraber hareket etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu, kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren, üretim yapan, pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz." dedi.

- "Trakya devletimizin Avrupa'ya açılan kapısı"

Ülkeler arasındaki sınırların insanların gönüllerinde olmadığını aktaran Vali Yıldırım, "Trakya Anadolu'nun önemli bir parçası. Trakya devletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Bu coğrafyada 500 yüzyılı aşkın bir süre birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşayacağız inşallah. Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren üretim yapan pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz. Bu forumun böyle bir sinerjisinin olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu sonuçlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda farklı ülkelerden iş adamlarının olduğunu ifade eden Yeniçeri, şöyle devam etti:

"Bu formun dolu dolu geçerek çok güzel bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. TRAKYAKA tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu her zaman sonuçlarıyla gündemimizde olacak. Yeni yapılanmayla beraber kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde yoluna devem edecek. Kalkınma ajansları, sahip olduğu yerel bilgiyle ilgili, bölgelerinin yerel dinamiklerini tespit etme kapasitesini artırmak için katkılar sunuyor. Burada 5 farklı ülkeden iş dünyası insanlarının da bu foruma katkısı olacağını düşünüyorum."