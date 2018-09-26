5. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali

"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nin ödül töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) ev sahipliğinde Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-ı Veli, Muhammed Üftade, Ahmet Yesevi ve Yahya Şirvani temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festival kapsamında organize edilen yarışmada seçilen en iyi 7 senaryo, profesyonel ekipler tarafından film haline getirildi.

BTSO binasında düzenlenen ödül gecesinde konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Günümüzde en fazla yanlış anlaşılan konulardan birinin tasavvuf olduğunu belirten Küçük, "Tasavvuf bizim büyük şahıslardan bildiğimiz, öğrendiğimiz elbette bir ilimdir ama daha çok irfandır ve hikmettir. Elbette eğitimdir ama bir edeptir, usul ve erkandır. Tasavvufun biraz daha gerçek özünde anlaşılması lazım." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın tarihi ve kültürel bir yer olduğu kadar manevi yönüyle de önemli bir şehir olduğunu söyledi.