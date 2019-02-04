HABER

"5. Üsküdar Kitap Fuarı" 9 Şubat'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:03 | Son Güncelleme

"5. Üsküdar Kitap Fuarı" 9 Şubat'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Üsküdar Kitap Fuarı" 9 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuarın bu yılki onur konuğu, yazdığı ve çevirdiği eserlerle, fikir hayatına önemli katkılarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olarak belirlendi.

Fuarın onur yazarı ise Türkiye'nin önemli edebiyat tarihçilerinden ve kaleme aldığı eserlerle birçok ödüle değer görülen Beşir Ayvazoğlu oldu.

Fuara, bu yıl 130 yayınevi ve 250'den fazla yazar katılacak. Ayrıca fuarda aralarında Mete Yarar, Pelin Çift, Serdar Tuncer ve Yusuf Kaplan'ın bulunduğu birçok isim ile söyleşi, imza etkinlikleri düzenlenecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla, 9 Şubat'ta başlayacak olan fuarın açılışına onur konuğu Kalın ile onur yazarı Ayvazoğlu'nun yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımı bekleniyor.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştüKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü
GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısıGÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. Üsküdar Kitap Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.