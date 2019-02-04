"5. Üsküdar Kitap Fuarı" 9 Şubat'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Üsküdar Kitap Fuarı" 9 Şubat'ta okurlarla buluşacak.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamaya göre, fuarın bu yılki onur konuğu, yazdığı ve çevirdiği eserlerle, fikir hayatına önemli katkılarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olarak belirlendi.

Fuarın onur yazarı ise Türkiye'nin önemli edebiyat tarihçilerinden ve kaleme aldığı eserlerle birçok ödüle değer görülen Beşir Ayvazoğlu oldu.

Fuara, bu yıl 130 yayınevi ve 250'den fazla yazar katılacak. Ayrıca fuarda aralarında Mete Yarar, Pelin Çift, Serdar Tuncer ve Yusuf Kaplan'ın bulunduğu birçok isim ile söyleşi, imza etkinlikleri düzenlenecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla, 9 Şubat'ta başlayacak olan fuarın açılışına onur konuğu Kalın ile onur yazarı Ayvazoğlu'nun yanı sıra eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımı bekleniyor.

