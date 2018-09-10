HABER

5-Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı.

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Umut D.'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Güvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyedeGüvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyede
Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı (2)Şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.