HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı! İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı! İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 08:33 | Son Güncelleme

Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı.

5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı! İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

Bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu %38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattıİdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
En Çok Okunan Haberler
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Adana'da korkunç olay! 8’inci kattaki evinin balkonundan düştü
8’inci kattaki evinin balkonundan düştü
58 saat sonra enkazdan çıkartılan İdil Şirin'in kurtarma ekibini görünce söyledikleri yürekleri dağladı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İzmir'deki depremde kaç kişi öldü ve yaralandı? Depremle ilgili son dakika gelişmeleri
İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor
Adana'da kanlı tartışma! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
Adana'da kanlı tartışma! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.