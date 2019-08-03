5. Yalova Havacılık Festivali başladı

Amaçlarının Yalova'da ekstrem sporları ve doğa sporlarını yaymak olduğunu kaydeden Baş, "Bu amaçla da 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artan bir taleple yapıyoruz. Yalova, doğa sporları merkezi olmaya aday bir yer. Yüzde 63'ü orman. Bölgemiz çok elverişli. YAHAK olarak 7 farklı noktada 7 tepe açtık. Onlardan birindeyiz şu anda. Diğer tepelerde de organizasyonlar yaparak Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pilotların uçuş için kalkış yaptıkları bölgede basın mensuplarına açıklama yapan Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş, festivalin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale Burdur, Kütahya, İstanbul, Ordu, Ankara, Sakarya ve Kocaeli gibi illerden katılımcılar olduğuna değinen Baş, şöyle devam etti:

"Genelde 50 kişilik talebi, İstanbul olduğu gibi karşılayabilirdi. Biz ona müsaade etmedik çünkü biz bütün illerden katılımcılar faydalansın istedik. Herkes bu tepeyi bilsin diye. Onun için her ile belli sayılar verdik."

Festivali Yalova Belediyesinin desteğiyle düzenlediklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin ekoturizm için bizlere çok büyük emekleri ve katkıları var. İnşallah Yalova'yı ekoturizmin başkenti yapacağız çünkü ekoturizmde başkent olmayı da hak ediyor. Dediğim gibi 63'ü orman. Akdeniz ve Karadeniz bitki örtüsüne sahibiz. Endemik bitki türlerimiz çok çeşitli ve tamamen sıra dağlarla çevrili olduğu için şehir bu spora çok uygun. Bu sporda Türkiye'de Fethiye'den sonra ikincisi olacağına inanıyorum. İnancım ve güvenim tam."

