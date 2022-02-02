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5 yaş altı çocuklar da risk altında!

02.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin ilk dönemlerinde çocukların Korona olma ihtimali çok daha az görülüyordu bu sebeple 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmıyordu fakat son zamanlarda çocuklarda artan vakalar nedeniyle 5 yaş altı çocukların da aşı olmaları için gereken işlemler başlatıldı. Özellikle okul öncesi eğitim alan çocuklar çok daha riskli konumdalar.

5 yaş altı çocuklar da risk altında!

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) acil kullanım onay başvurusu yaptı. Pfizer ve BioNTech, ortak yaptıkları açıklamada, FDA’nın bu yaş grubunun şu ana kadar aşısız olduğu ve Kovid-19’u bulaştırma riski olduğu için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

“AŞI İÇİN KULLANIM ONAYI 15 ŞUBAT’TA GÖRÜŞÜLECEK”

FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Kovid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerine hala devam ediyor.


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