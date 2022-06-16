5 Yaş Altı İçin COVID Aşısı Çok Yakın

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) aşı tavsiye kurulu Moderna ve Pfizer'in 5 yaşın altındaki çocuklar için elçi RNA aşısına yeşil ışık yaktı. Bağımsız uzmanların aşıyı tavsiye kararının ardından FDA'nın aşıya izin vermesi ve tüm diğer prosedürel adımların tamamlanmasının ardından aşının gelecek hafta piyasaya çıkarak 5 yaş altı çocuklara yapılmaya başlanması bekleniyor. 5 yaşın altındaki aşı olmaya elverişli çocukların sayısının yaklaşık 18 milyon olduğu sanılıyor. Bu yaş grubu ABD'de aşı izni olmayan son gruptu.

Missouri'nin Kansas kentindeki Çocuk Hastanesi doktorlarından FDA'nın tavsiye kurulu üyesi Jay Portnoy, ''Bu uzun süredir beklenen bir aşı. Bu aşıyı umutsuzca bekleyen çok ebeveyn var ve bence bu seçeneği sunmayı onlara borçluyuz'' dedi.

FDA'nın aşı biriminin başkanı Dr. Peter Marks toplantıyı Omicron dalgası sırasında küçük çocukların hastaneye yatma oranındaki artış verilerini paylaşarak açtı. Marks, 4 yaşın altındaki 442 çocuğun pandemi sırasında hayatlarını kaybettiğini belirtti. Bu sayı yetişkin ölümlerinden çok daha az, ancak Marks genç çocukların aşılanması ihtiyacının yine de göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Marks, kaybedilen her çocuğun bir aileyi sarstığını hatırlattı.

Uzmanlar her iki markanın aşılarının da 6 aydan büyük çocuklar için güvenli ve etkili olduğunu söyledi. Ateş ve yorgunluk gibi yan etkilerin ise yetişkinlerde olduğundan daha az görüldüğü belirtildi.

İki aşı aynı teknolojiyi kullansa da aralarında farklılıklar var. Aşılar birbiriyle karşılaştırmalı olarak test edilmediği için uzmanlar hangisinin diğerinden daha iyi olduğunu bilmenin mümkün olmadığını söylüyor.

FDA'nın aşıya onay vermesinin ardından aşının piyasaya çıkabilmesi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) de onay vermesi gerekiyor. CDC'nin onaylaması durumunda aşı gelecek Pazartesi ya da Salı gününden itibaren kliniklerde, hastanelerde ve eczanelerde yapılmaya başlanacak.

Pfizer'in aşısı 6 ay ile 4 yaş arasını kapsarken Moderna'ın aşısı 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocukları kapsıyor.

Moderna'nın aşısı şirketin yetişkinlere yaptığı aşının dörtte birlik dozundan oluşuyor. Moderna'nın iki dozluk aşısı ciddi hastalığı önlemede etkili ancak hafif enfeksiyonları önlemede yalnızca yüzde 40 etkili. Moderna deneylerine üçüncü bir takviye dozu da ekledi ve ileride bunu da sunmayı hedefliyor.

Pfizer'in aşısı ise yetişkin dozunun onda biri. Pfizer ve ortağı BioNTech deneyleri sırasında iki dozun yeterli korumayı sağlamadığını gördü ve Omicron dalgası sırasında üçüncü bir dozu da çalışmalarına ekledi.

Güvenlik kaygısı yok

Pfizer'ın verilerinde herhangi bir güvenlik kaygısı yer almadı ve üç dozun yüzde 80 etkili olduğu belirtildi. Ancak deney sırasında yalnızca 10 COVID vakası meydana geldi. Bu sayı arttıkça şirketin deney verilerinde değişiklik meydana gelebilir.

FDA'nın bağımsız uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu dün ise Moderna'nın yarım dozluk aşılarını 6-11 yaş arası, yetişkinlere uygulananla aynı dozdaki aşısını ise ergenlik çağındaki gençler için tavsiye etmişti. Şu anda bu yaş gruplarının yalnızca Pfizer'in COVID-19 aşısını olmaları için izin var.

ABD'nin COVID aşı kampanyası, Pfizer ve Moderna'nın yetişkin aşılarının piyasaya sürülmesiyle 2020'nin Aralık ayında başladı. Öncelik sağlık çalışanları ve bakımevindeki yaşlılara verildi. Gençler ve okul çağındaki çocuklar ise geçen yıldan itibaren aşı olmaya başladı.

Moderna Nisan ayında yaptığı açıklamada küçük çocuklar için aşılarına ABD dışında da onay almak için başvurularda bulunduğunu belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 12 diğer ülke başka marka aşılarla 5 yaşın altındaki çocuklarını aşılamaya daha önceden başladı.

COVID küçük çocuklarda daha az etkili

ABD'de ise ailelerin ne kadarının çocuklarının aşılanmasını istediği net olarak bilinmiyor. COVID-19 genellikle küçük çocuklarda diğer çocuklardan ve yetişkinlerden daha az etkili olsa da bazı ciddi vakalar ve ölümler de görüldü. Aşısız çocuklarını güvende tutmak isteyen birçok aile seyahatlere ya da çocuklarını anaokuluna göndermeye ara verdi.

Yine de bazı tahminlere göre ABD'de tüm çocukların dörtte üçü enfeksiyon geçirdi. Pfizer'in aşısına geçen Kasım ayında onay çıkmasından bu yana 5-11 yaş arası çocuklardan yalnızca yüzde 29'u aşılandı. Bu rakam kamu sağlığı yetkililerinin ideal bulduğu seviyenin çok altında kalıyor.

