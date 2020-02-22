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5 yaşındaki Ahmet tüm ailesini ölümden kurtardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 19:26 | Son Güncelleme

Tokat’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen aile 5 yaşındaki Ahmet’in tuvalet ihtiyacı nedeniyle uyanması sonucu ölümden döndü.

5 yaşındaki Ahmet tüm ailesini ölümden kurtardı!

Tokat’ta kent merkezinde bulunan Mehmetpaşa Mahallesi'nde bir ailenin evinde sobadan çıkan gazdan dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

Sabah saatlerinde evin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Ahmet, tuvalet ihtiyacı gelince annesi Zekiye İ.’yi (34) uyandırmayı zor da olsa başardı. Çocuğuna yardım etmek için ayağa kalkan anne, baygınlık geçirerek yere yığıldı. Diğer çocukların da gürültüyle uyanması sayesinde faciadan dönüldü.

112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan kadının karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı tespit edilince, tamamı aynı odada uyuyan ailenin diğer bireyleri de hastaneye götürüldü.

Anne Zekiye İ. ile birlikte Eray İ. (15), Ela İ. (13) ve uyanmasıyla aileyi kurtaran 5 yaşındaki Ahmet İ.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, 8 yaşındaki Elif İ.’nin ise tedavisinin devamı için Ankara’ya sevk edileceği belirtildi. Yaşanan olayın ardından ise AFAD ekipleri evde ölçüm yaptı.

Mahalle sakinlerinden Hacer Uçar, babalarını yaklaşık 1 ay önce kaybeden çocukların ikinci bir olayla sarsıldığını söyledi. 5 yaşındaki Ahmet’in tuvalet için uyanması sonucu ailenin ölümden döndüğünü belirten Uçar, küçük bir evde ailenin yaşam mücadelesi verdiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat karbonmonoksit

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