5 yaşındaki anaokulu öğrencisi minibüste unutuldu 

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, anaokulu öğrencisi Ö.A.D. (5) servis minibüsünde unutuldu. Araçtan inen Ö.A.D.'yi vatandaşlar görüp polis merkezine götürdü. Ö.A.D. burada ailesine teslim edilirken, minibüs şoförü A.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.Ö.'nün kullandığı okul servis minibüsündeki çocuklar, anaokulu önünde indirildi. Minibüs şoförü, Ö.A.D. adlı öğrencinin içeride kaldığını fark etmedi ve okul önünden ayrıldı. A.Ö., bir süre sonra aracını park etti.
Minibüste unutulan Ö.A.D. ise kendi imkanlarıyla araçtan indi. Vatandaşlar, minibüs yanında ağlarken gördükleri Ö.A.D.'yi polis merkezine götürdü. Ö.A.D. ailesine teslim edilirken minibüs şoförü A.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
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