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5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:46 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi’nde müstakil evde meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi’nde müstakil evde meydana geldi. Evdeki yoğun dumanı fark eden anne Duygu Meme, kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine’yi alarak dışarı çıktı. Komşularından yardım isteyen ve sonrasında oğlu Bilal’i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun dumandan etkilenerek oğlunu kurtarmayı başaramadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürürken, küçük Bilal’in yanmış cesedine ulaştı. Bilal’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yangında dumandan zehirlenen felçli adam öldüYangında dumandan zehirlenen felçli adam öldü
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