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5 yaşındaki Çağatay'ın 'adaylık' açıklaması beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

5 yaşındaki Çağatay'ın 'adaylık' açıklaması beğeni topladı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın sembolik muhtarlık adaylığını açıkladığı video, sosyal medyada beğeni topladı.
Otağlı köyünde Çağatay Amanak, cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp ceket giyinen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenleri gülümsetti. 'Aday mısın?' sorusuna, "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım" diye yanıt veren küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çektireceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

5 yaşındaki Çağatay'ın 'adaylık' açıklaması beğeni topladı

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