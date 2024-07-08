5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı! Durumu kritik!

Adana'da 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla her şeyden habersiz sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk yere yığıldı. Arkadaşları, ailesine haber vermek için olay yerinden uzaklaştığı esnada, 5 sokak köpeği daha yerde yatan çocuğa saldırdı.

KANLAR İÇİNDE BAYILDI

Olay yerine gelen ailesi, sokak köpeklerini uzaklaştırarak, kanlar içinde yerde yatan çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anında müdahale ederek, yaralı çocuğu 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahalesi devam eden çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 yaşındaki Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





