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  4. 5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı! Durumu kritik!

5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı! Durumu kritik!

08.07.2024 12:37
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Adana'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı! Durumu kritik!

Adana'da 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla her şeyden habersiz sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan çocuk yere yığıldı. Arkadaşları, ailesine haber vermek için olay yerinden uzaklaştığı esnada, 5 sokak köpeği daha yerde yatan çocuğa saldırdı.

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KANLAR İÇİNDE BAYILDI

Olay yerine gelen ailesi, sokak köpeklerini uzaklaştırarak, kanlar içinde yerde yatan çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anında müdahale ederek, yaralı çocuğu 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede müdahalesi devam eden çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

5 yaşındaki Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana köpek saldırısı
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