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5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri kavşağında 5 yaşındaki R.E.M.’ye çarparak olay yerinden kaçan sahte plakalı otomobil Acıgöl ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Nevşehir’de 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri kavşağında 5 yaşındaki R.E.M.’ye çarparak olay yerinden kaçan sahte plakalı otomobil Acıgöl ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin sürücü koltuğunda oturan M.D.’nin polis ekiplerine kaza esnasında aracı 28 yaşındaki Mustafa B.’nin kullandığını belirtmesinin ardından Mustafa B. gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa B.’nin yapılan GBT taramasında Gemlik adli makamlarınca parada sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Eskişehir adli makamlarınca hırsızlık suçlarından arandığı ve toplamda 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

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