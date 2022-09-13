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5 yaşındaki çocuğunu emziren kadın büyük tepkiler aldı! Emzirme kaç yaşına kadar sürdürülmelidir?

13.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne sütü bebeğin büyümesi ve gelişmesi için oldukça büyük önem taşımaktadır. Emzirmek bebeğin sadece sağlığını değil anneyle olan psikolojik bağlılığını da olumlu etkilemektedir. Lauren McLeod isimli bir kadın 5 yaşındaki oğlunu emzirdiği için sosyal medyadan tepki aldı.

5 yaşındaki çocuğunu emziren kadın büyük tepkiler aldı! Emzirme kaç yaşına kadar sürdürülmelidir?

Avusturya'da yaşayan 29 yaşındaki iki çocuk annesi Lauren McLeod çocuklarını emzirirken yaşadığı deneyimleri paylaştı. Lauren, beş yaşındaki oğlu Bowie'yi toplumun “normal” zaman çerçevesi olarak kabul ettiğini söylediğinin ötesinde emzirmeye devam ettiği için oldukça tepkiyle karşı karşıya kaldı. Sosyal medya kullanıcıları Lauren'i hasta ve istismarcı olarak gördüklerini belirttiler.

"İNSANLAR 2-7 YAŞ ARASI EMMEK İÇİN TASARLANDI"

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Lauren , modern zamanlarda kadınların göğüslerinin aşırı cinselleştirilmesi nedeniyle, çoğu kişinin vücut bölümünün gerçek amacını - çocukları beslemek - unuttuğunu söylüyor. Lauren, “Bunu daha önce söyledim ve bir milyon kez daha söyleyeceğim, insanlar biyolojik olarak 2-7 yaşları arasında memeden ayrılmak üzere tasarlandı” dedi.

"TEPKİLER UMRUMDA DEĞİL"

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Bana 'hasta deli' denildi, bana iğrenç, tuhaf, iğrenç, bencil, çocuklarımı taciz ettiğim söylendi, liste uzayıp gidiyor. “Ama açıkçası umurumda değil çünkü çocuklarım için en iyisini yapıyorum, tıpkı farklı ebeveynlik seçimleri yapan ebeveynler gibi. Bugünün toplumunda beş yaşındaki bir çocuğu emzirmek yaygın olmayabilir, ancak bunda 'garip' veya 'iğrenç' bir şey yok. Kelimenin tam anlamıyla sadece çocuğumu besliyorum ve rahatlatıyorum.

EMZİRME İLE CİNSELLİĞİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TUHAF

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"Göğüsler cinsel olabilir ve bu sorun değil, ancak emzirme bundan çok farklı. İnsanların bu ikisini ilişkilendirmesi bana tuhaf geliyor. İnsanların bir anne ve çocuk arasındaki bu kadar doğal bir eylemi neden cinselleştirdiğini anlamıyorum.”

EMZİRME HEM ANNE HEM DE ÇOCUK İÇİN FAYDALI

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Anne, emzirmenin hem kendisi hem de çocuğu için birçok faydası olduğunu açıkladı.
“Bowie şimdi yatmadan önce emecek ve bu ikimiz için harika bir bağlanma deneyimi
Süt, antikorlarla ve beslenme desteğiyle doludur. Beyin gelişimini desteklemek için gerçekten harika. Benim için de bazı güzel faydaları var, her emzirdiğinizde bazı kanserler ve oksitosin salınımı riskinizi azaltabilir."

"HER ANNE VE ÇOCUĞUN EMZİRME YOLCULUĞU FARKLI"

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Lauren, çocuklarını emzirmenin geleceğine gelince, zamanı geldiğinde Bowie'nin kendi kendini sütten kesmesine izin vereceğini söylüyor. “Her anne ve çocuğun emzirme yolculuğu farklıdır” dedi. “Şu an için Bowie'nin ihtiyacı olduğu sürece emmeye devam etmesi konusunda tamamen iyiyim." Lauren şu anda günde bir kez, yatmadan önce emziriyor.

ANNE SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

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Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütü bebekleri her türlü enfeksiyondan korur.

ANNE SÜTÜ NE ZAMANA KADAR ALINMALIDIR?

Anne sütü, bebekler için en iyi ve en doğal besindir. Anne sütü, normal doğum haftasında doğan tüm sağlıklı bebeklerin ihtiyaçlarını 6 ay tek başına karşılayabilir. Emzirmenin 6 aydan sonra uygun ek gıdalar eşliğinde en az 1 yaşına kadar devam edilmesi önerilir.

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