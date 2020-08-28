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  4. 5 yaşındaki çocuk Akdeniz’in ortasında şişme bot ile sürüklenirken bulundu

5 yaşındaki çocuk Akdeniz’in ortasında şişme bot ile sürüklenirken bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Moria Yarımadası açıklarında karadan millerce mil açıklıkta can simidi ile bulunan 5 yaşındaki çocuk feribot yolcularının dikkati ile kurtarıldı.

5 yaşındaki çocuk Akdeniz’in ortasında şişme bot ile sürüklenirken bulundu

Yunanistan’ın Akdeniz’deki en büyük yarımadası Moria’daki Kalamata kentinin Antirrio kasabası sahilinden yaklaşık 8 mil açıklıkta seyreden feribot yolcuları, denizin ortasında bir şişme bot içerisinde 5 yaşındaki kız çocuğunu görünce şoke oldu.

Mirror'ın haberine göre, yolcuların durumu kaptana iletmesinin ardından kız çocuğu feribottaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Feribottaki sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuğa su ve gıda takviyesi yapıldı.

Daha sonra Antirrio kasabasına getirilen kız çocuğu ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Çocuğun bu sabah saatlerinde sahilden rüzgarın etkisi ile açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

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