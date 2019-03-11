5 yaşındaki çocuk annesi tarafından terk edilmiş eve kilitlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir anne 5 yaşındaki kızını, hastalığını bahane ederek terk edilmiş bir apartman dairesine kilitledi. Kız çocuğu günlerce dairede yaşam mücadelesi verdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bir otoyol kenarında bulunan apartman dairesinden çıkan sesler apartmanda yaşayanları tedirgin edince polise haber verildi. Apartman dairesi yıllardır boş kaldığı için kapılar kilitlenmiş ve kimsenin yaşamadığı biliniyordu. Polis ihbar üzerine apartman dairesine gelip inceleme yapmak istedi. Fakat kapılar kaynaklanarak kapatıldığı için polisin daireye girmesi zorlaştı. Polis kesici aletler ile demirleri kesmeyi başarınca büyük bir vicdansızlık gün yüzüne çıktı. Polis içeriye girdiğinde harabenin içerisinde bir kız çocuğu fark etti. Yarı baygın halde olduğu gözlenen kız çocuğu polisler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğu ölsün diye harabeye dönmüş daireye kapatmış

Polisin çocuğu bulmasıyla birlikte çocuk tedavi altına alınması için hastaneye sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada 42 yaşındaki annenin çocuğunu çok küçük bir delikten daireye soktuğu, çıkamasın diye deliği kapattığı anlaşıldı. Komşular ise gördükleri karşısında adeta şok geçirdi. Polis olayın üzerine şüpheli anneyi gözaltına aldı.