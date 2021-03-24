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  4. 5 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

5 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

24.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkânındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.Edinilen bilgiye göre, G.D (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak’ta camcılık yapan kocasının yanına geldi.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, camcı dükkânındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, G.D (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak’ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi. G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D’nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayın yaşandığı esnada dükkânın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler” dedi.

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