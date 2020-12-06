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  4. 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, annesi gözyaşı içinde izledi

5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı, annesi gözyaşı içinde izledi

06.12.2020 19:13 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 5 yaşındaki çocuk, evde çakmakla oynarken yangın çıkardı.

Samsun’da 5 yaşındaki çocuk, evde çakmakla oynarken yangın çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kış günü ortada kalan anne, yanan evi gözyaşları içinde izledi.
Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay İçlek evlerinde sobayı yakmak isterken yanına gelen 5 yaşındaki oğlu Ç.B. İçlek, annesinin elinden çakmağı alıp kaçarak diğer odaya gitti. Bu sırada Ç.B. İçlek çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Bir anda alevler evi sarınca evde bulunan baba Erol İçlek ve anne Sevilay İçlek, yangını su taşıyarak söndürmek istedi. Yangın evi sarınca itfaiye ve polise haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evlerinin kira olduğunu ve kış günü ortada kaldıklarını söyleyen Sevilay İçlek, yanan evini gözyaşı içinde izledi.
Dumandan etkilenen Erol İçlek ve Sevilay İçlek olay yerine gelen ambulansa alındı ancak tedavi olmayı kabul etmeyip ambulanstan inerek yanan evlerinin yanına gitti.

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