HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

14.03.2021 22:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdüEşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Sevgilisinin oğlunu döverek öldüren Harun Sezer: Alperen'i, annesi ile gömdük

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kablolar patlayınca mahalleli sokağa döküldü

Sultangazi'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü

Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü

Eşini canice öldürmüştü! İlk ifadesindeki sözleri dehşete düşürdü

Dijital mektup nedir ve nasıl gönderilir? Lütfen Platformu nedir?

Dijital Mektup nedir ve nasıl gönderilir?

Kendisine cinsel tacizde bulunan arkadaşını göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü

Cinsel tacizde bulunan arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

Türkiye'den o ülkeye şiddetli kınama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.