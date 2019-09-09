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5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Denizli’de annesinin sabah erken saatlerde okuluna bıraktığı 5 yaşındaki ana sınıf öğrencisi okulda kayboldu.

5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

Denizli’de annesinin sabah erken saatlerde okuluna bıraktığı 5 yaşındaki ana sınıf öğrencisi okulda kayboldu. Mahalleli ve velilerin çocuğu bulmak için seferber olduğu minik çocuk başka bir sınıftan çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’ndeki bir ilkokulda meydana geldi. Adike K., ana sınıfına yeni başlayan İbrahim K. isimli 5 yaşındaki oğlunu okula getirdi. Ancak bir süre sonra sınıf öğretmeni, listede belirtilen çocuğun sınıfta olmadığını okul idaresine bildirdi. İddiaya göre, okul yöneticileri, bunun üzerine anneyi arayarak çocuğunun okulda olmadığını söyledi. Apar topar okula gelen anne, okul idaresinden ve velilerden çocuğunun bulunması için yardım istedi. Olayı duyan mahalleli de çocuğun bulunması için seferber oldu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda aranan küçük çocuk okulun içinde başka bir sınıfta bulundu. Küçük çocuğun kendi sınıfı yerine başka bir sınıfa girdiği öğrenildi. Çocuğun bulunmasının ardından anne Adike K. ve eşi rahat bir nefes aldı. Çocuğunu kucağına alan anne, oğluna uzun süre sarılıp okuldan çıktı.

5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

5 yaşındaki çocuk okulun içinde kayboldu, mahalle ayağa kalktı

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