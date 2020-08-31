HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalında 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.Olay, dün Serik ilçesi Karıncalı Mahallesinde meydana geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kanalında 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedeni bulundu.
Olay, dün Serik ilçesi Karıncalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da oturan Şerif El Hemed’i bir gün önce serada çalışmak için ailesiyle birlikte Serik’e geldi. Babası çalışırken oyun oynayan Şerif El Hemed’in 5 yaşındaki oğlu Mohamet El Hemed gözlerden kayboldu. Çevre güzergahta arama yapan aile, küçük çocuğu evin yakınında bulunan sulama kanalında hareketsiz bir şekilde buldu. Aile tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye götürülen Mohamet’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mohamet El Hemed’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından baba ve yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı’na götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandıBir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne? Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Hareketi, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için 'pilot uygulama' önerisi
Tevfik Özlü'den yüz yüze eğitim için dikkat çeken öneri
Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da rafting yaptı, nehirde yüzdü
Binali Yıldırım'ın rafting heyecanı kamerada
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları! İdari izinli sayılacaklar
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Karabük'te koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Bir ilde koronavirüs önlemi! Kamu personelinin il dışına çıkması kısıtlandı
Adalet Bakanı duyurdu! Yargıda 'e-duruşma' dönemi başlıyor
Bakan duyurdu! Yargıda yeni dönem başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.