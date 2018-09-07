5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki tatil köyünde, havuza giren 5 yaşındaki Eren Çetin, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Manavgat’ın Kızılot beldesindeki tatil köyünde meydana geldi. Ankara’da yaşayan Süleyman Çetin, eşi ve biri kız 2 çocuğuyla birlikte Manavgat’ın Kızılot beldesindeki tatil köyüne geldi. Aile havuza girdiği sırada, Eren Çetin de annesinin girdiği havuzun yanındaki çocuk havuzunda oynamaya başladı. Bir süre kendi başına havuzun kenarında duran Eren Çetin, havuzun ortasına doğru ilerleyince su yutarak çırpınmaya başladı.

Çevrede bulunan tatilciler tarafından hemen sudan çıkartılan Eren Çetin’e ilk müdahale tatilciler ve tatil köyünde bulunan doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Eren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Morga konulan Eren Çetin’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MİNİK ÇOCUĞUN BABASI 15 TEMMUZ GAZİSİYMİŞ

Eren Çetin’in babası Süleyman Çetin’in 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasından Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunan vatandaşların arasında olduğu ve burada şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi olduğu belirtildi. Daha önce TRT’de taşeron şoför olarak çalışan Süleyman Çetin’in gazi olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nda çalışmaya başladığı öğrenildi.