HABER

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 02:16 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki tatil köyünde, havuza giren 5 yaşındaki Eren Çetin, boğularak yaşamını yitirdi.

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki tatil köyünde, havuza giren 5 yaşındaki Eren Çetin, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Manavgat’ın Kızılot beldesindeki tatil köyünde meydana geldi. Ankara’da yaşayan Süleyman Çetin, eşi ve biri kız 2 çocuğuyla birlikte Manavgat’ın Kızılot beldesindeki tatil köyüne geldi. Aile havuza girdiği sırada, Eren Çetin de annesinin girdiği havuzun yanındaki çocuk havuzunda oynamaya başladı. Bir süre kendi başına havuzun kenarında duran Eren Çetin, havuzun ortasına doğru ilerleyince su yutarak çırpınmaya başladı.
Çevrede bulunan tatilciler tarafından hemen sudan çıkartılan Eren Çetin’e ilk müdahale tatilciler ve tatil köyünde bulunan doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Eren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Morga konulan Eren Çetin’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MİNİK ÇOCUĞUN BABASI 15 TEMMUZ GAZİSİYMİŞ
Eren Çetin’in babası Süleyman Çetin’in 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi sırasından Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunan vatandaşların arasında olduğu ve burada şarapnel parçası isabet etmesi sonucu gazi olduğu belirtildi. Daha önce TRT’de taşeron şoför olarak çalışan Süleyman Çetin’in gazi olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nda çalışmaya başladığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
Minibüsün çarptığı 'ayı' telef olduMinibüsün çarptığı 'ayı' telef oldu
Adana'da otomobil devrildi: 4 yaralıAdana'da otomobil devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İlginizi Çekebilir

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.