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Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık zanlı, "Çocuğu öldürmem için beni arkadaşım zorladı." dedi. Müşteki avukatları, "Sanığın sadece cinayetten yargılanmamasını istiyoruz. Olayla ilgili cinsel istismar yönünden de keşif yapılmasını istiyoruz. Emniyetle yazışmalarımızda sanığın uyuşturucu hap ile votka içtiği de kesinleşmiştir" diye konuştu.

Çocuğu 43 yerinden bıçakladı! Kan donduran şüphe! Doğruysa çok iğrenç...

Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Alican K., "Çocuğu öldürmem için beni arkadaşım zorladı. Arkadaşım 'bıçakla' dedi, ben de bıçakladım" dedi.

"ARKADAŞIM BANA, 'ÇOCUĞU BIÇAKLA' DEDİ"

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Alican K. (19), tanıklar ve taraf avukatları katıldı. İkinci duruşmasından farklı olarak savunma yapan Alican K., "Arkadaşım Ö.T.'den davacıyım. O beni zorladı. Bana uyuşturucu hap ile votka içirdi. Beni suça sürüklemeye çalıştı. Çocuk küfür edince 'Ben olsam bıçaklardım, çocuğu bıçakla' dedi. Ben de bıçakladım" ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı ise Alican K.'nın psikolojisiyle ilgili adli tıptan gelecek sonucun beklenmesini ve müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

19 Eylül 2017 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasını izleyen polis, katil zanlısı Alican K.'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet muhammed derviş Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok güzel arkadaşlarınız var... arkadaş.. arkadaşım... arkadaşlar... arkadaşlıklar....
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