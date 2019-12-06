HABER

5 yaşındaki Michael'ın evlatlık verilme oturumuna sınıf arkadaşları da katıldı

06.12.2019 22:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Michigan eyaletinde beş yaşında bir çocuk, resmi olarak evlat edinildiği oturuma tüm anaokulu arkadaşlarını çağırdı. Bu anlar Facebook'ta 100 binden fazla kez paylaşıldı.

5 yaşındaki Michael'ın evlatlık verilme oturumuna sınıf arkadaşları da katıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde beş yaşında bir çocuk, resmi olarak evlat edinildiği oturuma tüm anaokulu arkadaşlarını çağırdı.

Michael isimli çocuk, Kent şehrindeki bu oturum ile resmen yeni ailesine katılmış oldu.

Kent şehrinin Facebook hesabında paylaşılan fotoğraflarda küçük çocuk, yetişkin ebatlarındaki koltukta rahat şekilde otururken görünüyor.

5 yaşındaki Michael'ın yanında ise onu evlat edinen çift yer alıyor. Arka planda ise kalp şeklinde kesilmiş kağıtlar tutan anaokulu arkadaşları var.

Duruşma sırasında arkadaki çocuklar da tek tek söz alarak, neden bu kutlama oturumuna geldiklerini açıkladılar.

O çocuklardan Steven, bu soruya "Çünkü Michael benim en iyi arkadaşım" yanıtını verdi.

Bir diğeri ise "Benim adım Lily ve ben Michael'ı seviyorum" dedi.

Michael'ın öğretmeni ise, "Biz bu okul yılına birlikte bir aile olarak başladık" dedi ve devam etti: "Aile olmak için her zaman aynı kandan olmak gerekmez, çünkü aile, destek olmak ve sevgi vermek anlamına da gelir"

Michael'ın yeni ailesine resmen katılışı, yargıcın tokmağına vurması ile resmileştiği an mahkeme salonunda alkışlar yükseldi.

Kentin Facebook hesabında paylaşılan bu anlar yüz binden fazla kez paylaşıldı.

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
İran’la Nükleer Anlaşma Şimdilik Hala Yürürlükteİran’la Nükleer Anlaşma Şimdilik Hala Yürürlükte
ABD üssünde ateş açan saldırgan Suudi vatandaşıABD üssünde ateş açan saldırgan Suudi vatandaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ta göstericilere ateş açıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Facebook İran Dini Lideri Hamaney’in hesabını kapattı

Hamaney'e büyük şok! Facebook hesabı kapatıldı

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.