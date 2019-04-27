HABER

5 yaşındaki Mirsad'ın davul performansı parmak ısırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizmci çiftin oğlu 5 yaşındaki Mirsad Kaya, davul çalma yeteneğiyle ilgi çekiyor.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizmci çiftin oğlu 5 yaşındaki Mirsad Kaya, davul çalma yeteneğiyle ilgi çekiyor. Kendisini müziğin ritmine kaptıran Mirsad Kaya'yı görenler hem şaşırıyor, hem de performansını hayranlıkla izliyor.

Marmarisli turizmci Öner Kaya ile Resmiye Yayla Kaya çifti, oğulları Mirsad Kaya için 1,5 yaşındayken doğum günü partisi düzenledi. Bir dostları küçük çocuğa bir davul hediye etti. Eline aldığı davulu bırakmayan Mirsad, televizyonda ve video paylaşım sitelerinde dinlediği müziklere davuluyla eşlik etmeye başladı. Yeteneği olduğu ortaya çıkan Mirsad Kaya, ritimleriyle dikkat çekti. Yakınlarının düğün ve nişan gibi törenlerine giderken davulunu da yanında götüren Mirsad Kaya, özellikle Muğla ve Ege yörelerinin Harmandalı ve Zeybek gibi müziklerini duyduğunda davul çalarak eşlik ediyor. Performansıyla ilgi toplayan Mirsad'ı cep telefonlarıyla kayda alan kişiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Mirsad Kaya, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Marmaris'te süslenen 105 Sokak'ta da yaşıtları için hünerlerini sergiledi. Çocuklar, Mirsad'ın ritimleriyle eğlendi.

Tek çocuğu Mirsad'ın davulsuz bir yere gitmediğini söyleyen Öner Kaya, "Çocuğumuzun davul ve bateri çalma becerisini gördük. Götürdüğümüz bir müzik öğretmeni deneme yaptı. Önce 7 nota, ardından 9 nota ve çalınan müziklerin ritmine uyarak davul çalması öğretmeni şaşırttı. Mirsad, katıldığımız düğün, nişan ve kutlama etkinliklerine asla davulsuz gitmiyor. Davulsuz hiçbir yere gidemiyoruz. Duyduğu müzik ritimlerine uyarak davul çalıyor. 3,5 yıldır gittiğimiz kutlama etkinliklerinde sahneye çıkarak, davul çalıyor. 5 yaşında ritimlere uyarak davul çalması görenlerinde ilgisini çekiyor. Hemen cep telefonuyla çekimler yaparak, sosyal medyada paylaşıyorlar. Çok mutlu ve gururluyum. Mirsad'ın yeteneğini gören yetkililerden gelişmesi için bilgi ve desteklerini bekliyoruz" dedi.

Mirsad Kaya ise, "Kreş öğretmenim artık davulla okula gelmemi istedi. Okuluma da davulla gideceğim. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim istediğinde çalacağım, mutluyum" dedi.

PARTNER18 yıl sonra yeniden18 yıl sonra yeniden
600 yıllık türbede defineci çukuru ziyaretçileri şaşırttı600 yıllık türbede defineci çukuru ziyaretçileri şaşırttı
Sinop'ta Çernobil'in yıl dönümünde eylemSinop'ta Çernobil'in yıl dönümünde eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.