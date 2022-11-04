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  4. 5 yaşındaki oğlunu alıkoyup bıçak çekti! Özel harekat devreye girdi!

5 yaşındaki oğlunu alıkoyup bıçak çekti! Özel harekat devreye girdi!

04.11.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eşiyle boşanma aşamasında olan adam, 5 yaşındaki oğlunu zorla alıkoyarken, duruma polis ve Özel Harekat ekipleri el attı. Çocuğu vermeyeceğini söyleyip bıçak çeken baba, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu ikna edildi. İlk olarak evden çıkartılan 5 yaşındaki E.K. ekip otosuna bindirilerek Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, baba da polis merkezine götürüldü.

5 yaşındaki oğlunu alıkoyup bıçak çekti! Özel harekat devreye girdi!

Olay, Göksü Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında saat 12.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K. (46), 5 yaşındaki oğlu E.K’yı kendi evine getirdi. Bunun üzerine velayet kendisinde olan anne, polisi arayarak çocuğunun zorla tutulduğunu belirtti.

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BIÇAK ÇEKİP ÇOCUĞU VERMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini kapıda gören baba E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyerek kapıyı kapattı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K. ikna olmayınca olay yerine Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çağrıldı.

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2,5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından baba E.K. teslim olması için ikna edildi. İlk olarak evden çıkartılan 5 yaşındaki E.K. ekip otosuna bindirilerek Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, bir süre sonra da baba E.K. apartmandan çıkartılıp polis merkezine götürüldü.

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(İHA)

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