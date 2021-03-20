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5 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddia edilen öğretmen konuştu

20.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmen konuştu. Hakkındaki iddiaları yalanlayan öğretmen N.A, "Kesinlikle darp yok, kamera açısı tersten görüyor. Bilirkişiler de baktı böyle bir tespit yok” dedi.

5 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddia edilen öğretmen konuştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte meydana gelen olayda, 5 yaşındaki M.U. iddialara göre öğretmeni N.A. tarafından darp edildi. İki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi. Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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ÖĞRETMEN İLK KEZ KONUŞTU

Kreşte 5 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen N.A. isimli öğretmen hakkındaki iddialar ile ilgili konuştu. Yaşanan durumu anlatan N.A., görüntüde yer alan hareketi çocuğu darp etmek için değil, arkadaşlarına zarar vermesini önleyip havuzdan çıkarmak için yaptığını öne sürdü. Öğrencinin velisinin kendisini odaya kilitlediğini, darp ve hakaret ettiğini iddia etti. Kamera ters açıda olduğu için yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını ifade eden N.A., “Çok üzgünüm, ifade etmek benim için zor. Çıkış saatimizdi, çocuklar oynuyordu. Çocuğun arkadaşlarına zarar verdiğini gördüm. Oturuyordum, çocuklara da top geldi. Panik ve korkuyla hızlıca yaklaştık top havuzundan çekip çıkardım. Montundan tuttum, kilolu olduğu için çekerken çıkaramadığım için oturdum. Çocuk kendini yere attı, göz teması kurdum. Zil çaldı babası geldi teslim ettik. Kesinlikle darp yok, kamera açısı tersten görüyor. Bilirkişiler de baktı böyle bir tespit yok” dedi.

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"KENDİ OĞLUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE BENİ DARP ETTİ"

Çocuğun babası tarafından 1 saat zorla alıkonularak çocuğunun gözü önünde darp edildiğini iddia eden N.A., “Aile, 5 dakika sonra geri döndü, başının şiştiğini görmüşler. Güvenlik kamerasına bak istediğini söyledi. Bizde kameranın nasıl kullanılacağını bilmediğimiz içinde müdire hanımı aramasını söyledik. Orada tam anlamıyla, benim gidişimi gördü ve tutuşumu gördüğü an ayağa kalktı. Oda sadece kendi çocuğum ve yardımcı öğretmenimiz vardı. Kendi oğlumun gözü önünde beni darp edip, kapıyı kilitleyerek ve ciddi hakaretlerde bulundu. Sonra eşi de içeri girdi ve bana saldırdı. Çocuk geldi, ’öğretmenim bana vurmadı’ diyerek ağladı” diye konuştu.

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"1 SAAT BENİ ODAYA KİLİTLEDİ"

Olayın ardından ölümle tehdit edildiğini iddia eden N.A., "1 saat beni odaya kilitledi. Yalvardığım halde odadan çıkarmadı. Sadece oğlumu çıkarması için yalvardım ve sonra oğlumu dışarı çıkardı. Odanın her yerine vurdu, kırdı. Ertesi gün şikayetçi oldum. Bu olay Cumartesi yaşanıyor, Pazar günü de hocamız aileye yollarımızı ayıralım dediği için ’sizi bitireceğim’ gibi tehditler savurdu bize. Daha sonrasında zorla aldığı görüntüleri medyaya yaymaya başladı. Dava sürecindeyiz zaten bundan sonra kararı adaletin vereceğini düşünüyorum”

İHA

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