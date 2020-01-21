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  4. 5 yaşındaki Yaren'in hafriyat kamyonu altında ölümüne ilişkin davada karar verildi

5 yaşındaki Yaren'in hafriyat kamyonu altında ölümüne ilişkin davada karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sarıyer'de 3 yıl önce babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Aluç'un ailesinin açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, şoför ve hafriyat şirketinin toplam 69 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

5 yaşındaki Yaren'in hafriyat kamyonu altında ölümüne ilişkin davada karar verildi

Sarıyer'de 12 Aralık 2016'da günü, şoför Erdal Yavuz'un harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesini takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptığı, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarptığı kazada, Yaren hayatını kaybetmişti. Babaanne Hatice Aluç vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, Yusuf ise ise yara almadan kurtulmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şoför Erdal Yavuz, "Taksirle yaralama" ve "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç'a ise torunu Yaren Aluç'un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirtilerek ceza verilmemişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ağır ceza mahkemesi devam ederken Yaren'in ailesi manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş.ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine toplam 375 bin TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi.

Ailenin avukatı Nebi Alıcı, verilen tazminatın caydırıcı bir özelliği olmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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Sarıyer hafriyat kamyonu Yaren Aluç

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